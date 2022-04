Acordo sobre herança aprofunda mágoas no clã Odebrecht

Em guerra com os irmãos e com o próprio pai, Emílio, Marcelo Odebrecht, segundo antigos amigos dele na empreiteira, tinha um acordo informal com os irmãos sobre a divisão de bens no império de construção pesada.

Ele e as irmãs ficariam com ações do grupo e o irmão, Maurício, levaria a parte que envolve fazendas da família. O acordo, claro, foi firmado antes de a Lava-Jato descobrir o esquema de corrupção na Petrobras.

Com a prisão de Marcelo e o agravamento da guerra na família, o ex-empreiteiro decidiu ignorar o acerto, segundo essas fontes.

Esse detalhe torna ainda mais pesada a briga dos últimos dias, quando Marcelo levou para a Justiça gravações de conversas em que acusa o pai e o irmão de tentativa de extorsão.