A visita de Emmanuel Macron ao Pará

O presidente da França, Emmanuel Macron, vai vistar Belém no dia 26 de março. A agenda do francês foi acertada neste sábado em encontro entre o governador do Pará, Helder Barbalho, e o embaixador Emmanuel Lenain.

Macron vai tratar com o chefe do Executivo paraense sobre acordos de cooperação em bioeconomia e soluções voltadas para a floresta viva e os povos indígenas. O encontro está na mesma linha do diálogo do presidente francês com Lula, que deve ocorrer em Brasília.