A união de tucanos para tentar salvar o PSDB de São Paulo

Prova do racha entre tucanos paulistas, duas nominatas para delegados de SP foram levadas à convenção nacional do PSDB. Aécio Neves, Eduardo Leite e Marconi Perillo tiveram de intervir, misturaram as duas listas e fecharam 25 nomes.

A primeira reunião do tucanato paulista, com o prefeito de Santo André, Paulo Serra, como presidente provisório, deve ocorrer nesta semana. Serra nutre a expectativa de ter uma convenção estadual em fevereiro.

“Quero entregar para o Marconi um estado pacificado”, diz Serra, aliado de Eduardo Leite, que se tornou diretor provisório do PSDB de São Paulo, um dos atos derradeiros do tucano gaúcho na presidência nacional da sigla.