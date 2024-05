A um mês da Cúpula do G7, Lula ainda não sabe se irá à Itália

A um mês da Cúpula do G7, o presidente Lula ainda não sabe se aceitará o convite da Itália para participar da reunião dos países mais industrializados do mundo, que acontecerá entre 15 e 17 de junho, em Puglia.

Antes de decidir, o presidente quer avaliar se agenda do evento será importante. Em nota, a Secom afirmou que Lula “acolheu com interesse o convite para participação na cúpula do G7 e sua eventual aceitação se encontra sob análise”.

No ano passado, vale lembrar, ele foi à reunião do grupo em Hiroshima (vide foto), depois de ser convidado pelo primeiro-ministro do Japão.