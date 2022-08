A ruralistas, Bolsonaro chama Lula de ‘bêbado que quer dirigir o Brasil’

Jair Bolsonaro discursou há pouco no evento da CNA com mais de 3.500 ruralistas em Brasília. Depois de o presidente da entidade, João Martins, ter atacado Lula e defendido sua reeleição, o presidente tabelou com o ruralista ao bater no petista. Bolsonaro falou de Lula ao novamente atacar a carta em defesa da democracia, também assinada pelo petista. O presidente voltou a criticar decisões do STF e do TSE e a colocar em dúvida a confiança do sistema eleitoral.

“Queremos a certeza de que o voto de cada um de vocês, uma vez apertado o botão da maquininha, vá para aquela pessoa. Isso é democracia. Vimos agora há pouco uma cartinha em defesa da democracia. Olha quem assinou a carta. O último que assinou é o cara que vive de amores e beijos com Fidel Castro, Hugo Chávez, Maduro, entre outros. Em época de campanha o pessoal vira bonzinho. A proposta de regulação agrícola o cara já tirou do plano de governo dele. Malandro, sem caráter. Um bêbado que quer dirigir o Brasil”, disse Bolsonaro.