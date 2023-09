A revoada de ministros de Lula para a Europa e EUA em setembro

A ida de Simone Tebet nesta quarta para uma reunião de ministros de Economia e governadores de Bancos Centrais em Santiago de Compostela, na Espanha, inaugurou uma série de viagens de ministros de Lula nas próximas semanas.

Na sexta-feira, o ministro de Minas e Energias vai a Nova York para a abertura do seminário “Brazil on focus: Greener and committed to Sustainable Development”, organizado pela ONU e deve se reunir com empresários e autoridades governamentais. Ele retorna no próximo dia 20.

Depois, Nísia Trindade (Saúde), Luiz Marinho (Trabalho), Margareth Menezes (Cultura) e Marina Silva (Meio Ambiente) também embarcam para Nova York. A cidade sedia a 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas, da qual os ministros brasileiros vão participar.

Luiz Marinho também irá participar do lançamento da Global Labor Initiative, plataforma por “trabalho decente”, iniciativa dos governos do Brasil e dos Estados Unidos. Assim como o ministro de Minas e Energia, ele retorna na quarta-feira da próxima semana.

Marina Silva vai participar das cúpulas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Ambição Climática. Em Nova York, ocorre um evento da Ação Global em Defesa da Amazônia. Margareth Menezes irá participar dos eventos da ONU e ministrar uma aula no Lemann Center for Brazilian Studies, da Universidade de Columbia. As ministras retornam ao Brasil no dia 22.

Nísia Trindade ainda vai à Washington, onde participa de reuniões da OMS e da Organização Pan-Americana da Saúde. A ministra volta ao Brasil apenas em 27 de setembro.

Na próxima semana, é a vez de Renan Filho sair do país. Ele vai a Lisboa na segunda-feira, com retorno marcado para sábado, para se reunir com empresários e autoridades do governo, com quem deve tratar de investimentos no setor dos transportes. Os afastamentos dos sete ministros foram publicados em 11 de setembro no Diário Oficial da União.

