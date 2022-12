A reunião de Alckmin e Kalil que irritou o grupo da Saúde da transição

Coordenador do gabinete de transição, Geraldo Alckmin se reuniu no último domingo com o cardiologista Roberto Kalil Filho, médico de Lula, Drauzio Varella, e outros oito médicos no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O encontro foi divulgado como uma reunião do vice-presidente eleito com integrantes do grupo técnico da Saúde, o que irritou membros da equipe dedicada ao tema na transição.

O motivo é que apenas Kalil e Miguel Srougi fazem parte do GT, mas não estariam engajados nas agendas do grupo nas últimas semanas. Os participantes assíduos souberam da reunião pela imprensa e ficaram chateados com a iniciativa de Alckmin, realizada em um dos hospitais mais caros do país.

Nesta quarta, aliás, Lula recebeu Kalil e divulgou uma fotos dos dois nas redes sociais, frisando que ele não havia encontrado o cardiologista como paciente. “Recebi um documento de um grupo de médicos com sugestões para fortalecermos o SUS. O documento também foi encaminhado ao Geraldo Alckmin e ao GT de Saúde”, escreveu o presidente eleito.