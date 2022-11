A resposta-relâmpago de Moraes ao questionamento de Bolsonaro às urnas

Presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes respondeu há pouco ao pedido de Jair Bolsonaro e do PL para invalidar urnas eletrônicas, mas apenas no segundo turno das eleições deste ano.

Minutos após receber a representação, Moraes publicou um despacho no qual afirmou que os equipamentos apontados na petição foram utilizados tanto no primeiro quanto no segundo turno do pleito de 2022.

“Assim, sob pena de indeferimento da inicial, deve a autora aditar a petição inicial para que o pedido abranja ambos os turnos das eleições, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Publique-se com urgência”, escreveu o ministro na decisão-relâmpago.

O sistema do TSE registra que os autos foram recebidos às 16h26 e que o despacho de Moraes foi assinado às 16h39, apenas 13 minutos depois.

