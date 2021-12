A pressão pelo impeachment no Tocantins

O Ministério Público do Tocantins abriu um inquérito civil público para apurar os atos de improbidade administrativa na gestão do governador afastado Mauro Carlesse (PSL). Um dos principais eixos da investigação é a fraude nos recursos do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado (Plansaúde).

Com a entrada em cena do MP, deputados estaduais da oposição e mesmo do bloco que apoiava Carlesse, esperam que o presidente da Assembléia Legislativa, deputado Antônio Andrade (PSL), aliado do governador afastado, encaminhe ao plenário os diversos pedidos de impeachment contra Carlesse.