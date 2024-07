A posição de Moraes sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, acredita que caso a Petrobras opte por não explorar petróleo na Foz do Amazonas, o Amapá deveria ser compensado. A posição foi externada como um exemplo, enquanto o ministro comentava sobre o balanço entre desenvolvimento econômico com direitos inalienáveis previstos na Constituição.

“Se não for possível a exploração por causa do meio ambiente, é necessária uma compensação à população do Amapá” disse Moraes.

“Nós não podemos suprimir a proteção ao meio ambiente e por outro lado não podemos suprimir o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento humano que aquela população teria”, acrescentou o ministro.

Para Moraes, a conciliação entre o progresso econômico, a preservação ambiental e direitos de povos originários é “o grande desafio brasileiro e de países emergentes no mundo todo”.

O ministro participou de uma palestra nesta segunda-feira em São Paulo. A empresários, Moraes falou sobre segurança jurídica, a mediação e a arbitragem no país.