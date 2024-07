Lide reúne Temer, Moraes e ex-ministros do STF em seminário em São Paulo

O Lide vai reunir o ex-presidente Michel Temer e o ministro Alexandre de Moraes, indicado por ele para o STF, em um seminário em São Paulo, na manhã desta segunda-feira.

“Segurança jurídica: pilar de atração de investimentos no Brasil” será o tema do evento, que também terá a participação do ex-presidentes do Supremo Carlos Ayres Britto e Ellen Gracie, de outros juristas e do presidente da Fiesp, Josué Gomes.

Envolvida na bilionária disputa pelo controle da Eldorado com a J&F, a empresa indonésia Paper Excellence é a principal patrocinadora do seminário.