A peregrinação de Lewandowski para defender a PEC da Segurança Pública

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, retornou de uma viagem à Escócia nesta semana e vai percorrer gabinetes da Câmara e do Senado nos próximos dias para defender a PEC da Segurança Pública — que conta com a oposição da chamada bancada da bala no Congresso.

A proposta foi apresentada a governadores em uma reunião comandada pelo presidente Lula no último dia 31 de outubro.

Os presidentes das duas Casas do Congresso não compareceram ao encontro, mas Rodrigo Pacheco já se declarou favorável à proposta. À Folha de S.Paulo, o chefe do Senado disse que a PEC é “muito positiva, pois constitui um instrumento de enfrentamento mais coordenado à criminalidade”.