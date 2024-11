A parceria do Fundo Patrimonial da USP e o Projeto Genoma

O Fundo Patrimonial da USP lançou, nesta terça, uma parceria com o Projeto Genoma, liderado pela professora e especialista no tema Mayana Zatz, para atração conjunta de investimentos.

Trata-se da primeira linha de mobilização de recursos do fundo voltada para o campo da ciência e inovação.

“Esta parceria nos permitirá contribuir com um trabalho que está expandindo as fronteiras do conhecimento da humanidade, e isso nos orgulha muito porque dá ainda mais sentido ao Fundo Patrimonial”, diz o professor Hélio Nogueira, presidente do Conselho de Administração do Fundo Patrimonial da USP.

A nova linha de atração de investimentos se propõe a captar doações que beneficiem o Projeto Genoma e o Fundo Patrimonial.