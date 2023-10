A orquestra de crianças de Recife que levará música ao Papa Francisco

Atualizado em 31 out 2023, 12h24 - Publicado em 31 out 2023, 17h30

Projeto de inclusão social através da música, a Orquestra Criança Cidadã, nascida em Recife, realizará duas apresentações no Vaticano, nesta semana, como parte do projeto “Concertos pela Paz”, que terá a presença do Papa Francisco.

O evento reúne jovens do Brasil, Itália, Ucrânia e Rússia pedindo, por meio da arte, o fim das guerras no mundo. O projeto pernambucano leva 25 artistas de 14 a 21 anos da comunidade do Coque, área central do Recife, e de Camela, distrito de Ipojuca, na Região Metropolitana. As apresentações serão no altar-mor da Basílica de São Pedro, na sexta, e na Sala Paulo VI, no sábado.