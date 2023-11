A movimentada agenda internacional de Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está nos Estados Unidos para reuniões com investidores. Ele participou na semana passada de um evento do Grupo Valor Capital em Nova York e teve compromissos em Chicago, com estudantes de universidades americanas.

Campos Neto deve voltar ao Brasil na próxima quarta-feira, mas antes vai à Basileia, na Suíça, para reunião com líderes de bancos centrais organizada pelo Banco de Compensações Internacionais.

A organização promove outro evento neste mês, em Hong Kong, que deve contar com a presença do chefe do BC brasileiro, que viaja no próximo dia 24 e volta em 29 de novembro.