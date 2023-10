A irritação de Eduardo Paes com o PT no Rio, segundo aliados

Atualizado em 3 out 2023, 11h14 - Publicado em 3 out 2023, 11h30

Por Ramiro Brites Atualizado em 3 out 2023, 11h14 - Publicado em 3 out 2023, 11h30

Quem conversa com Eduardo Paes percebe que o prefeito está muito incomodado pela pressão do PT por mais espaço na gestão e por uma cadeira de vice nas eleições.

Ainda assim, segundo esses aliados, o prefeito gosta da simpatia que Lula tem por ele e quer usar eleitoralmente o prestígio com o presidente. Com uma gestão ampla e com muitas costuras, até as eleições de 2024, Paes deve ter de desfazer algumas parcerias, mas não deve ser o caso do PT.

Para vice, os mais cotados seriam nomes próximos a Paes, como Pedro Paulo, Eduardo Cavaliere, Guilherme Schleder ou Daniel Soranz, todos do PSD. Por outro lado, não se descarta um vice petista ou, em outro espectro, do Republicanos. A decisão só sai às vésperas da eleição.

