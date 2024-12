A insatisfação de Dino com a articulação do governo no caso das emendas

Desde que decidiu comprar briga, no STF, para garantir transparência aos pagamentos de emendas parlamentares no Congresso, o ministro Flávio Dino virou alvo de políticos de diferentes partidos.

Dino chegou a suspender o pagamento de emendas até que o Parlamento reformulasse as regras de controle e destinação de verbas aos municípios e governos estaduais. Recentemente, ele liberou os repasses a partir de determinadas condições que irritaram os políticos.

O fato de ter sido ministro de Lula, passou a ser citado para desqualificar as ações do magistrado, como se a exigência de rigor nos pagamentos fosse uma manobra para beneficiar o Planalto na disputa com o Legislativo pelo orçamento das emendas.

Para colegas de Dino no STF, essa narrativa só ganhou corpo por causa da incapacidade do governo de articular politicamente no Congresso e exigir boas práticas na organização das emendas. O próprio Dino, segundo um ministro ouvido pelo Radar, estaria insatisfeito com essa situação. “O Planalto evita briga com o (Arthur) Lira e deixa o Dino na fogueira”, diz esse ministro.

A avaliação, no STF, é de que ninguém quer prestar contas da verba que jorrou pelas emendas. “Se comprovar o destino final desse dinheiro, muita gente vai ficar exposta, no governo e na oposição”, diz um ministro do STF.

Publicidade