A influência do ‘coach malandrão’ na campanha de Bolsonaro

Atualizado em 25 out 2022, 21h25 - Publicado em 26 out 2022, 08h30

Eleito deputado federal por São Paulo, o coach Pablo Marçal é tido no entorno de Jair Bolsonaro como a principal novidade da campanha neste segundo turno.

Os vídeos em que o presidente pede desculpas por suas palavras mais duras e às meninas venezuelanas com quem disse ter pintado “um clima” são atribuídos à influência do ex-quase-presidenciável do Pros.

O tom penitente adotado pelo candidato, aliás, desagradou Carluxo e assessores de longa data, que viram na moderação uma mudança artificial demais no comportamento de Bolsonaro — famoso por sua “autenticidade”.

No dia 12, o vereador e filho 02 do presidente expôs nas redes sociais o incômodo com a chegada de Marçal à campanha e apelidou o deputado eleito de “coach malandrão”: “Se tem gente para somar é sempre muito bom, entretanto tem malandro de última hora se colocando como o tal do digital, mentindo para ganhar outras coi$a$. Pode mentir em entrevista, se promover, dar uma de coach malandrão, só que aqui não!”.

Vale lembrar que, no dia seguinte, em uma live ao lado de Bolsonaro, Marçal mandou um recado para influenciadores pedindo que todo mundo suspendesse “a própria reputação para defender essa nação” até o segundo turno.