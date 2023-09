A homenagem de um deputado do PT a Temer na terra de Simone Tebet

O ex-presidente Michel Temer vai a Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, nesta quinta, para receber uma homenagem na Assembleia Legislativa ao lado do ex-presidente do Paraguai Mário Abdo Benitez.

A solenidade ofertada a Temer e Benitez, veja só, foi proposta pelo deputado estadual Zeca do PT. Os dois serão homenageados por causa das obras realizadas em seus governos na chamada Rota Bioceânica.

Além da homenagem proposta por um petista, Temer deve ser prestigiado por dois ministros do governo Lula. Simone Tebet, sua correligionária de MDB, e Celso Sabino, chefe do Turismo, estarão presentes numa agenda com o ex-presidente em Bonito (MS).