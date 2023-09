A história do primeiro réu julgado no STF pelos atos golpistas de janeiro

Alexandre de Moraes terminou de ler, há pouco, no plenário do STF, o relatório do primeiro caso julgado pela Corte sobre os ataques golpistas de 8 de janeiro.

Os ministros vão julgar Aécio Lúcio Costa Pereira, que participou da invasão em Brasília. Nas 17 páginas lidas por Moraes, Jair Bolsonaro é citado apenas uma vez, quando o relatório do caso lembra depoimento de um policial do Congresso detalhando que os golpistas usavam camisas estampadas com o rosto do ex-presidente.

“Havia aparentemente um líder do grupo. Invasores usavam camisas verde e amarela e também com o rosto do ex-Presidente Jair Bolsonaro”, diz o trecho do relatório.

A história do primeiro bolsonarista a ser julgado pelo STF, segundo o relatório de Moraes é a seguinte:

1) achou que seria algo pacífico;

2) pagou sua passagem para vir à Brasília;

3) passou o dia 07 no QG do Exército; chegou por volta das 15h na Praça dos Três Poderes;

4) que passou por revista policial no trajeto;

5) não havia bloqueio impedindo o ingresso no Congresso Nacional;

6) não portava armas;

7) quando chegou estava tudo aberto, pessoas entrando e saindo;

8) ao tentar sair, um policial o orientou a entrar novamente, pois era mais seguro;

9) não causou nenhum dano ao patrimônio público, nem usou de violência;

10) a única coisa que fez foi participar de um movimento em prol da liberdade, de uma opinião;

11) que somente soube que seria preso por volta da meia-noite.

Em resposta aos argumentos do investigado, a PGR, que apresentou acusação, registrou que a “materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos e o propósito criminoso era plenamente difundido e conhecido, ex ante, pelos criminosos”.