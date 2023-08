A guerra das plataformas de apostas em Brasília

Nessa discussão sobre a regulamentação do bilionário setor de apostas esportivas, diz um influente integrante do governo, as plataformas têm recorrido a figurões petistas para abrir as portas de alguns gabinetes da República.

Alguns dos nomes citados nessas conversas são os dos amigos de Lula Edinho Silva e José Dirceu.

As disputas entre os “bets” virou guerra também nos bastidores do Congresso. Há facções atuando para enfraquecer concorrentes e discussões que envolvem até alas de cartolas da CBF. O negócio é ainda mais quente nos bastidores da CPI do Futebol.

