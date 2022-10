A explosão de seguidores no Instagram de Simone Tebet

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

6 out 2022, 17h08

Terceira mais votada no primeiro turno das eleições presidenciais, a senadora Simone Tebet viu o número de seguidores da sua conta no Instagram explodir nos últimos sete dias, desde que participou do debate da TV Globo.

Com um crescimento de 140% em uma semana, chegou a 1,09 milhão o número de usuários que acompanham a rede social da ex-presidenciável do MDB.

Na semana em que começou oficialmente a campanha eleitoral, Simone tinha cerca de 198.000 seguidores. Na última quinta, eram 456.000. Crescendo diariamente desde então, ela chegou a ganhar mais de 150.000 adeptos no dia seguinte à eleição, um crescimento de 25% no número total em apenas 24 horas.

A marca de 1 milhão de seguidores foi atingida nesta quarta, quando ela anunciou o apoio a Lula no segundo turno contra Jair Bolsonaro.

Nesta quinta, o Radar mostrou que a campanha de Simone foi a que mais gastou nestas eleições em pagamentos ao Facebook, dono do Instagram, para o impulsionamento de conteúdos nas redes sociais — cerca de 1,9 milhão de reais. A empresa, aliás, foi a fornecedora que mais ganhou dinheiro nesta campanha, mais de 60 milhões de reais até o momento.

