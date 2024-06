A dura conversa de uma hora entre Lula e Pacheco sobre a MP do PIS/Cofins

Em uma conversa de quase uma hora no Palácio do Planalto na tarde desta segunda-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestou ao presidente Lula sua insatisfação com a medida provisória do PIS/Cofins, editada sem alarde na semana passada, e não descartou devolvê-la — como pressionam a oposição e setores como a indústria e o agronegócio.

Em linhas gerais, o texto muda regras de dedução dos tributos para empresas e é mais uma das tentativas do Ministério da Fazenda de compensar as perdas com a desoneração fiscal da folha de pagamento e e fazer aumentar a arrecadação federal.

Pacheco externou o descontentamento pelo fato de o governo querer tratar desse tema por meio de uma MP sem respeitar a chamada “noventena” — princípio da anterioridade que determina a cobrança do tributo somente depois 90 dias após a publicação da lei que o instituiu ou aumentou.

O presidente do Congresso também relatou a Lula a queixa do setor produtivo de se deparar com essa situação da noite para o dia, o que poderia configurar um vício de constitucionalidade.

O senador afirmou ainda que deverá tomar uma decisão sobre a MP até amanhã e apontou que há um esforço no Congresso para chegar a uma medida que compense a desoneração.