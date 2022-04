A dissidência no MDB por Bolsonaro

O Radar mostrou no último dia 13 que, nas eleições deste ano, uma ala do MDB não estará nem com a candidata à presidência pelo partido, Simone Tebet, e nem com Lula, que será a escolha de alguns caciques da legenda no Nordeste.

Osmar Terra, deputado federal e ex-ministro da Cidadania, confirmou nesta segunda por meio de nota distribuída internamente no MDB que está fechado mesmo com Jair Bolsonaro.

Ele é o primeiro quadro do partido a defender a opção pela reeleição do presidente abertamente. Outros farão isso até a convenção nacional da legenda, prevista para julho.

Segundo Terra, “o dia a dia tem nos mostrado a inviabilidade de qualquer terceira via”. Ele defendeu o voto em Bolsonaro já no primeiro turno. “Somos MDB, somos Bolsonaro”, diz o texto.

O parlamentar disse que o partido sofreu “enorme desgaste” em 2018, quando lançou Henrique Meirelles à presidência e ainda perdeu quase metade da sua bancada de deputados federais.

Ele afirmou ainda que alguns integrantes do partido têm visão de mundo semelhante a de Bolsonaro e que não é possível “sequer imaginar” o país sendo governado novamente por Lula.