Quem no MDB não estará nem com Tebet nem com Lula na eleição

O jantar no início da semana de caciques do MDB com Lula (PT) na casa de Eunício Oliveira indicou que uma ala do partido abrirá dissidência da candidatura própria com Simone Tebet na convenção nacional da legenda prevista para julho.

Apesar de o presidente do MDB no Rio de Janeiro, Leonardo Picciani, bancar que o diretório estadual está fechado com Tebet, ao menos um importante cacique local do partido não estará nem no barco da senadora nem no do petista.

O ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis já está no projeto de reeleição de Jair Bolsonaro. Prefeito reeleito em 2020 da cidade que tem mais de 900.000 habitantes, ele deixou o cargo com pretensões de concorrer a uma vaga ao Senado pelo Rio. Segundo o jornal O Globo, ele estaria ainda cotado para vice na chapa do governador Cláudio Castro (PL), que tentará a reeleição.

No barco de Bolsonaro, Reis fará, na convenção do partido, coro com os lulistas no MDB, como Renan Calheiros, para que a legenda libere seus quadros para apoiar outros candidatos que não Tebet.