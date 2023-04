A disputa no Congresso pela vaga do embaixador do Brasil em Lisboa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Deputados e senadores já estão em polvorosa de olho na vaga que deve ser aberta em breve pelo ex-ministro do TCU Raimundo Carreiro na Embaixada do Brasil em Portugal. A partir desta sexta, ele recebe Lula na viagem do presidente a Lisboa.

Indicado por Jair Bolsonaro em 2021, o embaixador tem ligado para senadores e interlocutores do presidente para tentar se segurar no posto, mas a informação que circula no Senado é que Carreiro já foi avisado de que será trocado.