A derrota de Jean Paul nos bastidores da Petrobras

Nesta quinta-feira, a cúpula da Petrobras vai se reunir em assembleia geral extraordinária para deliberar sobre a criação de uma nova reserva de capital e sobre mudanças no estatuto social da companhia.

A criação da reserva vai ao encontro dos desejo de Lula e sua política no Planalto, que busca privilegiar investimentos no lugar da simples distribuição de dividendos aos acionistas.

Chefe da estatal, Jean Paul Prates deveria estar no comando dessa estratégia — que manteria, só neste fim de ano, cerca de 12 bilhões de dólares no caixa da estatal –, mas nesta semana adotou uma postura que surpreendeu a ala governista na Petrobras.

Segundo interlocutores da estatal, Prates se associou a um movimento que tentava adiar a assembleia desta semana. Sem a reunião e a aprovação da reserva, os 12 bilhões de dólares seriam distribuídos aos acionistas.

Prates, no entanto, ficou vencido na discussão. Os demais integrantes da cúpula da estatal, indicados pelo governo, não acataram o pleito do chefe da Petrobras e dos representantes de minoritários. Com isso, a reunião será realizada com a provável aprovação da reserva.

Continua após a publicidade