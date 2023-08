A curiosa denúncia enviada a Lupi na Previdência

Com mais de 1 milhão de beneficiários na fila do INSS, Carlos Lupi, o ministro da Previdência, recebeu uma denúncia sobre algo surreal: um gestor do órgão foi flagrado, durante o expediente, fazendo aula de bateria.

É o que alega a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais: “Na última sexta-feira (11/08/2023), a ANMP recebeu denúncia a respeito de possível evasão do local de trabalho durante o expediente por parte do Sr. Gustavo Mendes, atual ocupante do posto de Coordenador-Geral de Contencioso em Matéria de Perícia Médica do Departamento de Perícia Médica Federal deste ministério. Aparentemente, nessa mesma data, a autoridade citada compareceu à aula de instrumento musical (bateria) no horário em que, em tese, deveria estar presente em seu posto de trabalho, desempenhando as funções de gestão da unidade que comanda”.

Para fundamentar a denúncia, a entidade juntou fotos do perfil de Instagram do servidor, que registram postagens da citada “aula” em horário de expediente, segundo o documento assinado pelos dirigentes Luiz Carlos de Teive e Argolo e Francisco Eduardo Cardoso Alves.

Ao Radar, Mendes questiona a denúncia da entidade e diz que ela não é verdadeira: “Afirmo que a mesma carece de veracidade. Consabido que as mídias sociais, na maioria das vezes apresentam postagens que não condizem com o horário da publicação, com eventos podendo ocorrer muito tempo antes, inclusive, antes do horário habitual de trabalho, o que foi o caso. Na hipótese de ser considerado o horário da postagem, poderia estar no meu horário de almoço, o que por lei é me facultado a fazer qualquer atividade”.

O ministro ainda não se manifestou.