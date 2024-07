A conversa vazada entre Gleisi Hoffmann e uma servidora do Banco Central

Vazou, nesta semana, uma conversa de Gleisi Hoffmann com uma servidora do Banco Central que pede “uma limpa” no banco, após a saída de Roberto Campos Neto.

“Se tudo der certo, e dará, o próximo presidente do Banco Central indicado por Lula terá que fazer uma reestruturação (limpeza) geral do banco para conseguir governar”, escreve a servidora que ainda pede ajuda do petismo para barrar a proposta de autonomia financeira da instituição em discussão no Senado.

“Falarei com o presidente”, promete a deputada federal e presidente nacional do PT.

Em tempo, o BC passa por dificuldades financeiras justamente por depender de recursos do governo, que não são liberados a contento. A instituição tem salários defasados e dificuldades estruturais para concluir projetos importantes. Logo, no entanto, esse problema será do petismo.