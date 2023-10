A comitiva de Alckmin que irá a Manaus nesta quarta

Atualizado em 3 out 2023, 20h38 - Publicado em 4 out 2023, 07h30

Por Ramiro Brites Atualizado em 3 out 2023, 20h38 - Publicado em 4 out 2023, 07h30

O vice-presidente Geraldo Alckmin embarcou às 6h30 desta quarta-feira para Manaus com uma comitiva de ministros para verificar os estragos da seca que abala a região da Floresta Amazônica. Antes de embarcar, Alckmin anunciou obras de 138 milhões de reais para facilitar a navegação em rios.

“O ministério dos Transportes, o DNIT, e o Ministério de Portos e Aeroportos assinam a dragagem no Rio Solimões, entre Benjamin Constant e Tabatinga. São oito quilômetros, 38 milhões de reais”, anunciou Alckmin na terça-feira.

“A outra (dragagem) deve começar de 15 a 20 dias é no Rio Madeira, na sua chegada ao Amazonas, na Foz do Rio Madeira com o Rio Amazonas. São 100 milhões de reais, uma obra maior, são 12 quilômetros, que vai também ajudar a questão da navegação no Rio Madeira”, acrescentou.

O governo também prepara a antecipação de benefícios sociais e pagamento de seguro para pescadores. Além disso, 191 brigadistas trabalham no combate às queimadas que assolam a Floresta. A seca atinge os estados do Amazonas, Acre e Rondônia.

Após determinar que a primeira-dama Janja iria ao Rio Grande do Sul no lugar de Geraldo Alckmin, nas redes sociais, Lula enalteceu a liderança do vice-presidente na missão com ministros no Norte do país.

Continua após a publicidade

“Ninguém governa sozinho. Importante ter uma boa equipe e grandes parceiros. Dr. Geraldo Alckmin e o governo federal cuidarão disso. Não faltará apoio ao povo amazonense”, escreveu Lula no X (antigo Twitter).

A comitiva conta com as ministras Marina Silva (Meio Ambiente), Sônia Guajajara (Povos Originários) e os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), José Múcio Monteiro (Defesa), Sílvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Waldez Góes (Desenvolvimento Regional). A secretária-executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiaveli, também acompanhou Alckmin, além de representantes dos Ministérios da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social, Secretaria de Relações Institucionais e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

Publicidade

Siga