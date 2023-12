A campanha publicitária que fez Paulo Pimenta ganhar pontos com Lula

O ministro Paulo Pimenta ganhou pontos com o presidente Lula por causa da campanha publicitária “O Brasil é um só povo”, lançada pela Secom nos últimos dias.

A inciativa foi pensada por Pimenta, que passou a ouvir que, “dessa vez”, a publicidade do governo acertou. Animado com as peças produzidas pela agência Nova, Lula fez questão de republicar os filmes produzidos pela agência Nova nas suas redes sociais.

Uma das peças, sobre o programa “Farmácia Popular”, usou uma ideia que o chefe da Secom gostava de contar aos aliados e fazia seus interlocutores darem risadas.

Dentro de uma farmácia, uma mulher comenta com o funcionário do estabelecimento que a bombinha está muito cara e que sua filha, que estava doente, no seu colo, não está nem conseguindo dormir por causa da asma. Uma outra cliente então pergunta se ela está com a receita do remédio e comenta que ela pode levar sem pagar.

A mãe então questionou se também poderia e que achava que isso não era pra ela, escondendo a camisa da seleção brasileira — que virou um dos símbolos dos bolsonaristas — com o casaco. “É pra todo mundo todo mundo que precisa. Meu filho também usa esse remédio”, diz a interlocutora, olhando para a marca da Farmácia Popular na parede.

“Querer o melhor para nossos filhos. Isso é o que nos une”, diz a mensagem final do filme.

Só no Instagram, a peça já foi reproduzida mais de 2,4 milhões de vezes e alcançou mais de 1,4 milhões de contas, de forma orgânica.

A campanha

A primeira peça, lançada no último dia 10, tem o formato de clipe e foi gravado por artistas de variados estilos musicais, do soul de Sandra de Sá ao gospel do pastor Kleber Lucas, com o funk da cantora Lellê, a MPB de Jorge Vercillo e o axé de Manno Góes.

A campanha inclui ainda outros sete comerciais com histórias sobre reconciliações e trazem exemplos de pessoas beneficiadas por programas sociais como o Minha Casa Minha Vida, Novo PAC, Bolsa Família, ProUni, Plano Safra e pelo programa de vacinação.

Puxão de orelha

Na semana passada, Lula sinalizou em um discurso que a “publicidade nossa” poderia ser um dos motivos para a falta de adesão ao Desenrola, uma vez que “apenas” 10 dos 72 milhões de brasileiros que estão devendo fizeram a renegociação por meio do programa do governo federal.

“Cadê os devedores que não apareceram fazendo negociação de até 90% de desconto? Eu não sei se é por causa da publicidade nossa, mas nós vamos continuar. Vou prorrogar a data, porque se tem ‘nêgo’ devendo, nós queremos que ele pague o mínimo possível para que ele volte a ser cidadão, para que ele volte a consumir nesse país, porque somente com consumo vai ter indústria, somente com indústria vai ter salário, somente com salário vai ter distribuição de renda, é tão simples assim”, declarou o presidente, em reunião do Conselhão, na última terça-feira.