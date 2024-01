A bolada que as escolas de samba do Rio vão ganhar para o Carnaval em 2024

A Liesa espera arrecadar 80 milhões de reais apenas com venda de ingresso no Carnaval do Rio de Janeiro, em 2024. A expectativa da associação que organiza a festa é repassar cerca de 120 milhões de reais às 12 escolas de samba do Grupo Especial.

Há três anos, cada agremiação recebia 5,5 milhões de reais para desfilar na Sapucaí. Segundo a Liga, o valor aumentou em mais de 80% nesse período.

“É o maior repasse para as escolas de samba da história”, diz Gabriel David, diretor de marketing da Liga.

Segundo David, além da bilheteria, que nesse ano fica por conta da Ticketmaster, como revelou o Radar, a receita vem de direitos de transmissão dos desfiles, incentivo do poder público e patrocínios que receberam uma cota pela exclusividade.

É o caso da Brahma. Especula-se que a Ambev tenha investido mais de 100 milhões de reais para ter a única cerveja vendida na Sapucaí neste ano.

