24% mudariam o voto para derrotar Bolsonaro; 9% fariam o mesmo contra Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

O Instituto FSB Pesquisa perguntou aos entrevistados se eles seriam capazes de mudar de voto para tentar impedir a vitória de um candidato específico. 24% dos entrevistados disseram que mudariam de voto para derrotar Jair Bolsonaro. Os que mudariam para derrotar Lula foram 9%. Os entrevistados que não mudariam de voto foram 60% e os que mudariam para derrotar outros nomes são 3%.

O Instituto FSB ouviu 2.000 pessoas das 17h do dia 18 às 15h do dia 20, e a pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-09630/2022.