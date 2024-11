Encontro dos parlamentares do G20 em Brasília começa focado nas mulheres

A 10ª Cúpula do P20, grupo que reúne os parlamentares dos países do G20, vai começar às 15h desta quarta-feira, em Brasília, tendo como tema central as recomendações da 1ª Reunião de Mulheres Parlamentares do grupo, realizada em julho, em Maceió.

O primeiro dia do evento, realizado no Plenário Ulysses Guimarães, na Câmara, terá três sessões. Na primeira, marcada para as 15h30, serão discutidas a “justiça climática e o desenvolvimento sustentável sob a perspectiva de gênero e raça”. Na sequência, às 16h30, haverá um debate sobre a ocupação de “espaços decisórios” sob a perspectiva das mulheres.

Por fim, às 17h30, os parlamentares discutirão sobre o combate às desigualdades de gênero e raça e a promoção da autonomia econômica das mulheres.

Até sexta-feira, a Câmara suspenderá suas atividades normais por razões protocolares e de segurança e funcionará exclusivamente para o P20. A visitação ao Palácio do Congresso Nacional também está suspensa.