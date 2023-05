Fernando Collor de Mello será julgado pelo Supremo

O título desta nota, que bem poderia ser de 1993, na verdade é de 2023 mesmo. Mudam-se as décadas, mudam-se as acusações, mas o personagem é o mesmo: o ex-presidente, agora senador, Fernando Collor de Mello.

No caso de agora, que está na pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) desta semana, o político alagoano é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro (AP 1025).

Na década de 90, quando estreou no ingrato assento de réu no Supremo, o ex-presidente era acusado do mesmo artigo do Código Penal, o art. 317, que tipifica a corrupção passiva. Ao final, como sabem os mais velhos, ele foi absolvido (AP 307). Vejamos qual será o veredicto três décadas depois.