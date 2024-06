Conheça a nova Ferrari de R$ 4 milhões que é sucesso de vendas no Brasil

Alguns carros inspiram um estilo de vida. A imagem que vem à mente quando se fala de Ferrari é a de carros velozes, com design impressionante, percorrendo belas estradas em destinos turísticos estonteantes. E é exatamente essa combinação de engenharia e elegância que a montadora quer evocar com a Roma Spider, novo modelo recém-chegado ao Brasil.

A Roma Spider vem equipada com o motor V8 de 620 cavalos que faz 0 a 100 km/h em apenas 3,4 segundos e alcança 320 km/h de velocidade máxima, além da distribuição do peso equilibrada (48% dianteira e 52% traseira), o que garante a performance. Marca ainda o retorno da capota flexível em um modelo de motor dianteiro 54 anos após o 365 GTS4 de 1969. O carro é totalmente personalizável e a capota tem fios na cor da carroceria escolhida. De perto, o efeito é incrível. A carroceria tem um desenho ousado, com a dianteira que remete a um tubarão.

No setor automotivo, o termo spider é usado para se referir aos conversíveis. Diz a lenda que a origem vem de antigos modelos de carruagem pequenos, com quatro rodas e sem cobertura, usados para viagens mais curtas. Além de leves, elas seriam similares a uma aranha, por isso ganharam o apelido. Mesmo quando os carros à combustão de tornaram os veículos principais, o termo continuou sendo usado para se referir a esportivos de dois lugares, conversíveis. Fabricantes europeus e asiáticos costumam adotar Spider (ou Spyder) para nomear esse tipo de modelo. No caso das marcas da Itália, como a Ferrari, é mais comum a grafia com “i”, já que não existe “y” no alfabeto italiano.

Por aqui, a Roma Spider custará a partir de R$ 3,95 milhões. E o modelo já vendeu 20 unidades para clientes brasileiros. A grande vantagem de quem compra aqui é a fila de espera reduzida. São apenas seis meses, enquanto na Europa a fila pode chegar a três anos. Embora o Brasil não seja um dos maiores mercados globais – nos Estados Unidos, por exemplo, a marca italiana vendeu quase 5 mil veículos em 2022 -, é o principal da América Latina. Por isso, a estratégia de acelerar a entrega é importante para que o potencial consumidor não migre para os concorrentes.

O esportivo é totalmente customizável, do tipo de roda e escapamento ao acabamento dos bancos. A cor de lançamento é uma tonalidade de azul, Celeste Trevi, mas há uma opção vermelha (Rosso Le Mans 2023 Opaco) e outra em branco (Bianco Cervini). Dá para testar as combinações no site da Ferrari.