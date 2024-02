Zé Ramalho vai do rock ao forró em turnê comemorativa em São Paulo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Com um repertório que vai do forró ao rock, do sertanejo ao indie, o cantor Zé Ramalho faz nesta sexta-feira, 1º, no Espaço Unimed, em São Paulo, o Show dos Sucessos – Volume 2, turnê comemorativa com seus principais hits.

Dono de canções já imortalizadas no cancioneiro nacional como Avôhai, Frevo Mulher, Chão de Giz e Admirável Gado Novo, Zé Ramalho também toca versões em português de Bob Dylan, como Batendo na Porta do Céu (Knockin’ On Heaven’s Door), ou do clássico do country music, como Entre a Serpente e a Estrela (Amarillo by Morning), de George Strait. Zé Ramalho ajudou a imortalizar ainda a canção Sinônimos, em parceria com a dupla Chitãozinho e Xororó.

