Tília, a ‘nepo baby’ que sonha virar pop star: “Agradeço o privilégio”

Aos 20 anos, a cantora Tília, é nascida e criada no pop. Seu pai, Dennis DJ, é um dos produtores mais requisitados do gênero musical, dono de hits que marcaram gerações e foram gravados por artistas que vão de Kelly Key a Wesley Safadão. Sua mãe, Kamilla Fialho, administrou a carreira das artistas mais ouvidas do Brasil na atualidade e ganhou notoriedade por ter descoberto a Anitta. É natural, portanto, que Tília se interessasse também pela música e pode ser considerada uma “nepo baby“ termo para designar os “filhos do nepotismo” na indústria artística. Sua estreia ocorreu durante a pandemia e no final do ano passado, quando as restrições diminuíram, ela começou a fazer pequenos shows e a lançar singles. Logo, por meio da assessoria da mãe e com canções produzidas pelo pai, a cantora conseguiu assinar um contrato com a Som Livre.

Em entrevista a VEJA, a artista contou sobre a carreira, seu primeiro disco e a influência de Anitta (que chegou a processar Kamilla Fialho quando decidiu romper o contrato). “Ela (Anitta) disse para a gente deixar o que aconteceu para trás”, conta. Nesta quinta-feira, 6, Tília lança a balada romântica Some, sua nova parceria musical com Whinderson Nunes.

Confira a seguir os principais trechos:

Você é filha de pai músico e de mãe empresária, como surgiu o interesse em também se tornar uma cantora? Sempre quis ser cantora, mas eu ia esperar me formar na escola para seguir esse sonho. Então, veio a pandemia e tudo aconteceu sem querer. Eu tinha medo de como seria a reação dos meus pais, mas comecei a me aproximar ainda mais da música dentro de casa, com a ajuda do meu pai. Quando eu já tinha gravado umas três músicas, minha mãe assumiu minha carreira como empresária. Quando lancei as primeiras músicas, meu pai estava em casa sem fazer shows. Demorei para sentir o gostinho do palco.

Na sua música, Venda Casada, você responde quem te criticou por entrar nesse mercado só por ser filha de artistas. Como lida com isso? Hoje em dia não me incomoda tanto quanto me incomodava há alguns anos. Estou aprendendo a lidar e hoje prefiro enxergar de outra forma. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de ter pais que puderam me ajudar em vez de lamentar as críticas das pessoas que acham que por ser filha deles eu não poderia ser cantora. A letra é um desabafo. É a minha resposta para essas pessoas. Em vez de responder os comentários nas redes sociais, eu prefiro cantar.

Seu pai era bem jovem quando você e sua irmã nasceram. Como é seu relacionamento com ele? Tenho uma intimidade com meu pai que muitas amigas minhas não têm com os seus. A questão da idade próxima ajuda muito, mas ele sempre foi uma pessoa muito responsável. Conversamos sobre tudo, tudo mesmo. Não tenho nenhuma trava. Isso ajuda muito.

E o que você aprendeu da parte empresarial da sua mãe? Para construir um artista você realmente precisa da parte musical e da parte empresarial. Eles se complementam. Minha mãe tenta não estar envolvida em tudo, mas ela não consegue. É muito engraçado ter a minha mãe como empresária e às vezes a gente se pega confundindo os personagens. A gente não sabe se está falando como mãe e filha ou artista e empresária. Minha mãe é a pessoa que eu mais confio no mundo e ela não faz nada sem planejamento.

Quais foram suas influências musicais? No Brasil eu não posso deixar de citar a Anitta. Ela é uma referência por ser quem ela é e onde ela chegou. Eu acho que os brasileiros ainda não têm noção do que ela está conseguindo fazer lá fora. Ela é top 1 nas minhas referências. Também gosto muito da Gloria Groove. Acho ela muito autêntica e colocar todo seu sentimento na música. No exterior eu me inspiro na Ariana Grande, Rihanna e Beyoncé.

Curioso você citar a Anitta porque sua mãe e Anitta romperam o contrato em uma situação que envolveu até a Justiça. Como é a sua relação com a cantora? Conheço a Anitta desde que eu tinha 7 anos. Convivi muito com ela no início da carreira dela. Ela vivia lá em casa e eu ia muito na casa dela. Eu e ela fomos juntas pela primeira vez na Disney. Quando houve a separação, eu realmente perdi todo o contato. Fiquei muito triste. Recentemente, encontrei com ela em um show no Rio de Janeiro. Eu não sabia como seria a minha reação porque nada estava planejado. Mas eu fiquei muito feliz porque ela veio falar comigo, me tratou superbem, disse que eu estava grande, bonita. Ela disse para a gente deixar o que aconteceu para trás. Foi um alívio para mim saber que estava tudo bem e que o que aconteceu realmente ficou para trás.