The Town: nove shows “escondidos” que são um luxo no festival

Nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, o autódromo de Interlagos se transformará na Cidade da Música, atraindo nos cinco dias cerca de 500.000 pessoas para o festival The Town. Para além das grandes atrações, como Bruno Mars, Foo Fighters e Demi Lovato, a programação do evento caprichou na escalação das atrações menos badaladas dos palcos secundários, convidando nomes de peso do jazz e blues, fazendo do festival um baita programa imperdível para os amantes da boa música. A seguir, uma seleção com nove atrações imperdíveis – e distantes da muvuca dos palcos principais.

Quem: Racionais MCs & Orquestra Sinfônica de Heliópolis

Quando: 2 de setembro, às 21h45, no palco The One

Uma dos mais importantes grupos de rap brasileiros – e avesso a participações em grandes festivais – os Racionais MCs se apresentarão em sua cidade natal acompanhados da Orquestra Sinfônica de Heliópolis. A apresentação, que promete ser histórica, reunirá o peso do rap com a música clássica da primeira orquestra do mundo formada em uma favela, nascida a partir de uma iniciativa do maestro Silvio Baccarelli, e regida pelo maestro Isaac Karabtchevsky.

Quem: Esperanza Spalding

Quando: 2 e 3 de setembro, às 20h30, no palco São Paulo Square

Um dos maiores nomes do jazz contemporâneo, a multi-instrumentista fará um show em que o baixo e o piano terão lugar especial. No The Town, ela fará shows em dois dias, dando a oportunidade de um público maior acompanhar sua apresentação. Em 2011, no Rock in Rio, ela já havia surpreendido os brasileiros com uma brilhante apresentação ao lado de Milton Nascimento.

Quem: Hermeto Pascoal

Quando: 2 de setembro, às 18h30, no palco São Paulo Square

Um dos maiores nomes da música brasileira no exterior, aos 87 anos, o multi-instrumentista alagoano é conhecido por transformar praticamente tudo em instrumento, desde chaleiras a brinquedos, serrotes e latas. Uma oportunidade única de ver e ouvir Pascoal em ação ao vivo.

Quem: Leon Bridges

Quando: 3 de setembro, às 19h20, no palco The One

Com apenas três álbuns lançados, o compositor, ator e dançarino americano Leon Bridges se firmou como um dos principais nomes do blues da atualidade. Seu mais recente álbum, Gold-Diggers Sound, de 2021, é uma resposta à onda de racismo e violência que ocorreu nos Estados Unidos, a partir do assassinato de George Floyd.

Quem: Jonathan Ferr

Quando: 3 de setembro, às 18h30, no palco São Paulo Square

Nascido no subúrbio do Rio de Janeiro e expoente da nova geração de talentosos jazzistas brasileiros, Jonathan Ferr usa batidas e samples para fazer uma base musical explorada pelo seu criativo dedilhar ao piano. No The Town ele levará ao palco toda a sua influência afrofuturista que ajudou a compor seu novo álbum, Liberdade, com inspirações em John Coltrane e Sun Ra.

Quem: Marvvilla

Quando: 7 de setembro, às 22h, no palco Factory

Ex-participante do The Voice em 2016, e do BBB em 2023, a cantora Marvvila fez uma concorrida apresentação no Rock in Rio de 2022. Agora, a cantora, nascida em Bento Ribeiro, no subúrbio do Rio, traz para o palco do The Town uma apresentação para dançar e se divertir ao som de muito samba e pagode.

Quem: Larissa Luz

Quando: 7 de setembro, às 18h, no palco Factory

Expoente da nova geração de talentosas cantoras baianas, Larissa Luz também é bastante identificada com o afrofuturismo e o afro-punk, dois movimentos que certamente estarão presentes em sua apresentação no The Town. A artista, atual apresentadora do Saia Justa (GNT) já interpretou Elza Soares no teatro, em 2018, tem um repertório calcado na música brasileira, ijexá e axé.

Quem: Stanley Jordan

Quando: 7 e 9 de setembro, às 20h30, no palco São Paulo Square

Um dos artistas mais versáteis do The Town, o guitarrista Stanley Jordan é apaixonado pelo Brasil, já tendo feito mais de 40 shows por aqui e trabalhado com músicos brasileiros como Ivan Conti (bateria) e Dudu Lima (baixo). No seu repertório, clássicos da bossa nova e do jazz sempre estão presentes em uma apresentação de tirar o fôlego.

Quem: Hamilton de Holanda

Quando: 9 de setembro, às 18h30, no palco São Paulo Square

O violonista Hamilton de Holanda se notabilizou por sua expertise e virtuosismo incontestável no instrumento e fará uma apresentação imperdível no The Town. Vencedor de diversos Grammys latinos, ele já tocou com grandes da música brasileira, como Ivan Lins, Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Hermeto Pascoal e Gilberto Gil. No exterior, já tocou com Wynton Marsalis, Chick Corea, Dave Mathes Band e muitos outros.

