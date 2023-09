Do jazz ao pop, os shows do The Town que você não pode perder

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, São Paulo vai receber o festival The Town, primo paulistano do Rock in Rio, que já chega com a promessa de ser um dos maiores eventos musicais da cidade. Para falar sobre o primeiro final de semana do festival, a reportagem de VEJA conversou com o produtor musical João Marcello Bôscoli, na estreia do novo programa em vídeo da revista, o VEJA POP.

No bate-papo, o produtor musical, que recebeu a reportagem em seu estúdio, Trama NaCena analisou as atrações, falou sobre as melhorias feitas no autódromo de Interlagos e deu dicas das atrações imperdíveis. Assista a seguir:

