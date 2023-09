The Town: a procissão de músicos em reverência a Ney Matogrosso no camarim

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor Ney Matogrosso fez dois shows no The Town, em São Paulo, neste final de semana. Ele abriu as apresentações no palco The One no sábado, 2, com um pocket show para cantar América do Sul. No dia seguinte, ele voltou ao palco, desta vez para um show completo, com seus principais hits. Se na plateia a apresentação foi celebrada pelos fãs, no backstage não foi diferente.

Aos 82 anos, o músico esbanjou jovialidade e recebeu no seu camarim uma verdadeira procissão de artistas que fizeram questão de encontrá-lo para reverenciá-lo, especialmente artistas mais jovens como os trappers Matuê e MC Cabelinho. O cantor Seu Jorge foi o mais animado. Ele disse que estava ao lado do “topo da cadeia alimentar”. “Que honra dividir essa noite com vocês”, disse Seu Jorge.

Já o trapper Matuê, que é um dos músicos mais ouvidos no Brasil no momento, chamou Ney Matogrosso de lenda. “Satisfação te conhecer. Quero ficar assim como você e continuar cantando para sempre”, disse Matuê.

Continua após a publicidade