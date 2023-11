Taylor Swift: fãs desistem de protesto para evitar “sensacionalismo”

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Fãs de Taylor Swift desistiram do protesto silencioso que estava sendo divulgado nas redes sociais. A ação seria uma resposta ao fato de a família de Ana Benevides, fã de 23 anos que morreu após passa mal no show de sexta-feira, 17, não ter recebido nenhum suporte — nem da equipe da cantora nem da T4F, realizadora do evento. No show que acontece na noite desta segunda-feira, 20, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, todos ficariam em silêncio e com as luzes dos celulares e das pulseirinhas apagadas durante a música Champagne Problems. Os criadores da página Justice for Ana (Justiça por Ana) afirmaram em nota que o protesto está cancelado devido ao “sensacionalismo gerado pela imprensa”.

Os fãs alegam que a intenção seria homenagear Ana, e não “responsabilizar Taylor Swift pela morte de sua fã”. Eles condenam os ataques direcionados à cantora como “irresponsáveis e um desserviço”, enquanto “os verdadeiros culpados seguem impunes”. A decisão teria vindo após uma conversa com a família de Ana. Agora, os fãs pedem que os presentes apenas levantem placas com os dizeres “Ana Benevides, Will Be Remembered” (será lembrada, em português) durante a faixa Champagne Problems. Confira a nota completa:

Ana Benevides morreu após uma parada cardiorrespiratória, provavelmente causada pelas altas temperaturas e condições insalubres do local. Mobilizados nas redes sociais, os fãs vinham cobrando a T4F por melhores condições nos shows, sobretudo diante da onda de calor que se anunciava, mesmo antes de Taylor desembarcar no país. A postura se intensificou ainda mais após a divulgação de um vídeo da mãe de Ana, em que conta que foi preciso fazer uma vaquinha para levantar recursos para o traslado do corpo da filha para sua cidade natal. O pai da garota também afirmou que nem a equipe de Taylor nem a empresa realizadora o procuraram para prestar qualquer ajuda. Em 12 horas, os fãs levantaram 30 mil reais.

Para além da inaceitável morte da fã, a passagem da cantora pelo Rio de Janeiro foi marcada por um verdadeiro caos organizacional. Na última sexta-feira, 17, Taylor Swift subiu ao palco do Engenhão para a primeira de seis apresentações da turnê The Eras no Brasil. Nas cadeiras do estádio o calor era intenso, mas foi o que se desenrolou na pista que expôs com toques de crueldade a ganância e o descaso do mercado da música brasileira com os fãs, que relatam, além da falta de distribuição de água para hidratar o público, queimaduras graves a partir do contato com um material metálico que cobre o chão da pista e o uso de tapumes nas aberturas de ventilação do estádio que permitiriam a circulação de ar, abafando ainda mais o local.

Procurada pela reportagem de VEJA, a T4F enviou a seguinte nota oficial: “Nós realizamos o contato com a família via nossa equipe de assistência social e respeitamos o direito de privacidade da família e dos amigos neste momento de dor e luto que não quiseram falar conosco. Reforçamos que continuamos com o canal de contato aberto com a família e solidários neste momento difícil e ficamos à disposição para dar toda a assistência necessária”.

