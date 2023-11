A contundente manifestação dos fãs de Taylor Swift após descaso da T4F

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os fãs de Taylor Swift estão se organizando pelas redes sociais para fazer uma manifestação durante o show da cantora nesta segunda-feira, 20, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Eles prepararam um protesto silencioso durante a música Champagne Problems, no qual todos ficarão em silêncio e com as luzes dos celulares e das pulserinhas apagadas. O objetivo, segundo os fãs, é homenagear a fã Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, que morreu no sexta-feira, 18, de uma parada cardiorrespiratória, provavelmente causada pelas altas temperaturas e condições insalubres do local.

“O objetivo não é atrair hate ou fazer Taylor se sentir mal, e sim exigir justiça, não somente por parte da Taylor e equipe (que devem mostrar o mínimo de humanidade e apoio à família), mas especificamente por parte da T4F, Estádio Nilton Santos e patrocinadores”, diz um trecho da nota.

A reação dos fãs ocorre após um vídeo da mãe Ana Clara, bastante abalada, dizendo que foi preciso fazer uma vaquinha para levantar recursos para o traslado do corpo para sua cidade natal. O pai da garota também disse que nem a equipe de Taylor nem a T4F o procuraram para auxiliá-lo. Em 12 horas, os fãs levantaram 30 mil reais.

Para além da inaceitável morte da fã, a passagem da cantora pelo Rio de Janeiro foi marcada por um verdadeiro caos organizacional. Na última sexta-feira, 17, Taylor Swift subiu ao palco do Engenhão para a primeira de seis apresentações da turnê The Eras no Brasil. Nas cadeiras do estádio o calor era intenso, mas foi o que se desenrolou na pista que expôs com toques de crueldade a ganância e o descaso do mercado da música brasileira com os fãs. Nas redes sociais, fãs relatam queimaduras graves ao caírem no chão da pista, que foi recoberto com um material metálico mesmo com a previsão de calor extremo. Em um dos relatos, uma fã denunciou que os enfermeiros e médicos no local tentaram esconder a situação da equipe de Taylor. “O médico responsável levantou a minha perna para confirmar para o chefe de segurança da Taylor e disse que eu estava com feridas e escoriações. Com muita insistência, ele confirmou a queimadura”, diz a publicação, que traz fotos de queimaduras claras. Outro fator que intensificou a situação foi o uso inadmissível de tapumes nas aberturas de ventilação do estádio que permitiriam a circulação de ar, abafando ainda mais o local.

Procurada pela reportagem de VEJA, a T4F enviou a seguinte nota oficial: “Nós realizamos o contato com a família via nossa equipe de assistência social e respeitamos o direito de privacidade da família e dos amigos neste momento de dor e luto que não quiseram falar conosco. Reforçamos que continuamos com o canal de contato aberto com a família e solidários neste momento difícil e ficamos à disposição para dar toda a assistência necessária”.

