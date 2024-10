Shakira anuncia dois shows no Brasil em fevereiro de 2025

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Shakira, de 47 anos, anunciou nesta quarta-feira, 2, dois shows em São Paulo em fevereiro de 2025. As apresentações vão ocorrer em 11 de fevereiro de 2025, no Rio de Janeiro, no estádio Engenhão, e em 13 de fevereiro, no Morumbi, dentro da turnê Las Mujeres Ya No Llorán.

A cantora também fará apresentações na América Latina, com shows no Peru, Colômbia, Chile, Argentina e México. “Meu povo, nos vemos em breve”, escreveu a cantora na legenda do anúncio dos shows.

O anúncio da turnê ocorre logo após o lançamento do clipe de Soltera, que contou com participação de Anitta e da mexicana Danna Paola.

A pré-venda para fãs começa na terça-feira, 8. Na quarta-feira, as vendas abrem para clientes Santander Select. Na quinta os demais clientes do banco poderão comprar e, na sexta-feira, abrem as vendas para o público geral.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial