Sete clipes musicais para entrar no clima do Halloween

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Atualizado em 31 out 2023, 17h16 - Publicado em 31 out 2023, 17h12

O Dia das Bruxas, ou Halloween chegou e com ele as famigeradas festinhas dos cursinhos de inglês com os alunos fantasiadas de monstros. Se por um lado, a data não tem a mesma força no Brasil do que nos Estados Unidos, por outro, inúmeros videoclipes de rock e pop ganharam fama em todo o mundo explorando o tema, inclusive por aqui. A seguir, confira alguns deles.

Thriller, de Michael Jackson

O mais famoso videoclipe da história, responsável, inclusive, por criar o conceito de videoclipe, Thriller mostra o rei do pop se transformando em um zumbi enquanto aterroriza sua namorada. O vídeo, de quase 14 minutos, foi um sucesso instantâneo que transformou o disco homônimo em um dos mais vendidos da história.

Dead Don’t Dance, de Alice Cooper

O roqueiro de 75 anos ganhou fama por seus shows altamente performáticos, quase circenses, sempre repletos de muito sangue fictício e, guilhotinas, cadeiras elétricas entre outros. Em seu mais recente trabalho, Road, lançado neste ano, ele volta ao tema do terror na música Dead Don’t Dance.

Continua após a publicidade

Living Dead Girl, de Rob Zombie

Como o nome do próprio artista já adianta, Rob Zombie, os trabalhos do artista sempre passeiam pela seara do horror. Além de músico, Zombie é roteirista e diretor de cinema de filmes de terror. Em sua das canções mais famosas, ele canta sobre a garota morta-viva.

Continua após a publicidade

Enter Sandman, do Metallica

Uma das bandas mais importantes do heavy metal, o Metallica homenageou Sandman, mitológico personagem do folclore europeu, responsável por levar as pessoas para a terra dos sonhos, um lugar nem tão aprazível assim. A música se tornou um dos clássicos da banda presente em todos os shows desde então.

Continua após a publicidade

Sweet Dreams (Are Made of This), de Marilyn Manson

O visual macabro de Marilyn Manson ajudou lhe dar fama no rock. Suas canções quase sempre apelam para casos escabrosos e bizarros. Manson ganhou fama com o cover de Sweet Dreams (Are Made of This), do Eurythmics, em que dá uma conotação mais assustadora à canção.

Continua após a publicidade

Dr. Stein, de Helloween

A banda de power metal alemã trocou a letra A pelo E e ganhou fama em todo o mundo com um nome em referência ao famoso dia das bruxas americano. Uma de suas músicas mais famosas, Dr. Stein, de 1988, faz referência ao livro Frankenstein ou o Prometeu Moderno, considerado o primeiro livro de terror da história, escrito pela britânica Mary Shelley.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial