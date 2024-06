Sai, zica! Lulu Santos é diagnosticado com três doenças ao mesmo tempo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Voz inconfundível de Tempos Modernos, Lulu Santos apresentaria a turnê Barítono em Sorocaba nesta sexta-feira, 14 de junho, e em Campinas no dia seguinte. Fãs, porém, começaram a duvidar do compromisso quando o cantor foi internado na sexta, 7 de junho, devido a um quadro de gastroenterite aguda junto a influenza A e cancelou os shows que faria nos festivais João Rock e Salve o Sul. Três dias depois, a condição parecia ter melhorado e a alta foi concedida, mas, na manhã desta quinta-feira, 13, o perfil oficial do artista divulgou um comunicado que revela uma terceira enfermidade: a dengue. Fora do hospital, Lulu deve permanecer em repouso absoluto pelos próximos dias.

O texto publicado diz que os shows serão remarcados para 4 e 5 de outubro e que a devolução do dinheiro estará disponível àqueles que não puderem comparecer às novas datas. Por fim, a equipe do artista agradece “o carinho e a torcida de todos” e pede que o público “busque o ponto de saúde mais perto de sua casa e vacine-se”.

Quais as doenças de Lulu Santos?

Gastroenterite

Influenza A

Dengue

A gastroenterite aguda se trata de uma inflamação no estômago ou no intestino causada por uma infecção viral, espalhada ou por pessoas, ou por comidas e bebidas contaminadas. Seus principais sintomas são a diarreia, cólica, náuseas, vômitos e febre baixa que, juntos, levam à desidratação. Muito comum, ela acomete mais de 2 milhões de brasileiros por ano e pode ser evitada em certos casos pela vacina rotavírus.

A influenza, por sua vez, é um vírus que aflige o sistema respiratório. Os de tipo A são os mais facilmente propagados, como o H1N1. A infecção causa febre, tosse, dor de garganta, coriza, dores musculares e fraqueza, entre outros sintomas e, em quadros mais graves, pode levar à pneumonia. Assim como a gastroenterite, a imunização pode ocorrer pela vacina da gripe. Dentre as doenças que afligem Lulu Santos, a única vacina de difícil acesso é a dengue, que intensifica as dores pelo corpo, a sensação de fadiga e a desidratação. No momento, o público-alvo da campanha é a faixa etária entre 10 e 14 anos.

