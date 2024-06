O valor em prol do RS que festival beneficente de Luísa Sonza arrecadou

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Natural do Rio Grande do Sul, Luísa Sonza tem sido uma das celebridades mais vocais quanto às enchentes em seu estado natal, que tiraram mais de 600 mil civis de suas casas. Além de comentar o acontecimento em suas redes e organizar doações próprias, a cantora se prontificou a levantar um festival beneficente ainda no começo de maio, logo após o início das chuvas. Rapidamente organizado, o Salve o Sul acontece no estádio Allianz Parque, em São Paulo, nesta sexta-feira, 7, e domingo, 9, e já arrecadou mais de 7 milhões de reais para a causa, de acordo com suas redes oficiais. Os canais de comunicação do evento contabilizam 40 mil espectadores confirmados. Os ingressos, porém, ainda não estão esgotados.

Na sexta-feira, o line-up é composto apenas por apresentação da turnê Amigos dos sertanejos Chitãozinho, Xororó, Leonardo, Luciano e Zezé Di Camargo. No domingo, o evento fica com mais cara de festival e leva mais de 40 artistas para o palco. Primeiro anunciados como headliners, Sonza e Pedro Sampaio recebem a companhia de Ludmilla, Lulu Santos, Preta Gil, Gloria Groove, Xamã, Duda Beat, Juliette, Léo Santana, Carlinhos Brown e mais. O dia também contará com a presença de artistas gaúchos como Vitor Kley e Elton Saldanha.

A noite de sexta será transmitida pela rede Globo nos canais Multishow e BIS e no streaming Globoplay+Canais a partir de 20:20. Já no domingo, a cobertura começa às 14:30 e vai até as 22h. Após a exibição do Temperatura Máxima, duas horas do festival também serão transmitidas no canal aberto. Os comentários ficarão por conta de Didi Wagner, Kenya Sade, Laura Vicente, Lucas Lima e Rafa Brites.

Além de ingressos para o evento, o Salve o Sul também vende “ingressos solidários”, que funcionam como doações diretas daqueles que não podem ou não querem comparecer ao festival.

