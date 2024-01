Rui Motta, baterista que tocou com Mutantes, morre aos 72 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Morreu nesta quarta-feira, 17, aos 72 anos, o baterista Rui Motta. O músico ganhou notoriedade nacional ao tocar com os Mutantes e artistas como Zé Ramalho, Sá & Guarabura, Moraes Moreira, Ney Matogrosso, Marina Lima e Erasmo Carlos. A informação foi confirmada noas redes sociais do artista. A causa da morte não foi divulgada.

Rui começou a tocar bateria aos 13 anos. Aos 20 anos, em 1973, se juntou aos Mutantes, após a saída de Dinho Leme, que ocupou os instrumentos desde o início da banda, em 1969 até 1973. Após o fim dos Mutantes, Ruy seguiu carreira solo e também se apresentando com outros artistas. Com discos solos lançou Mundos Paralelos, Rui Motta, Sinestesia e Ilusão Motriz.

A partir dos anos 2000, ele abre uma escola de música no Rio de Janeiro, onde passa a dar aulas de bateria.

