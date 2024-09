Rock in Rio 2024: saiba quais músicas Travis Scott deverá tocar no evento

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A edição comemorativa dos 40 anos do Rock in Rio, começou nesta sexta-feira, 13, e vai até domingo, 22, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Confira a seguir as músicas que o trapper Travis Scott deverá tocar em seu show.

Provável setlist de Travis Scott no Rock in Rio 2024

Hyaena Thank God Modern Jam Aye (cover de Lil Uzi Vert) Sdp Interlude Mo City Flexologist BACKR00MS (cover de Playboi Carti) Type Shit (cover de Future & Metro Boomin) Nightcrawler Sirens Upper Echelon Praise God (cover de Ye) God’s Country My Eyes Butterfly Effect Highest in the Room Mamacita Circus Maximus Drugs You Should Try It I Know? 90210 Meltdown Topia Twins No Bystanders Fe!n Sicko Mode Antidote Goosebumps K-Pop Fe!n Telekinesis

