Rock in Rio abre venda antecipada de comidas e bebidas; saiba como comprar

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A edição de 2024 do Rock in Rio começa apenas na sexta-feira, 13, mas já é possível comprar comidas e bebidas de forma antecipada pelo aplicativo oficial do festival, disponível nos sistemas operacionais iOS e Android. A estratégia busca amenizar as filas nas praças de alimentação do evento para que o público possa aproveitar os shows ao máximo.

Para realizar um pedido no app, o usuário deve fazer login com o mesmo CPF utilizado na compra do ingresso para o evento, selecionar os produtos desejados e escolher um método de pagamento. Confirmada a compra, um voucher de QR Code ficará disponível na aba “Minhas compras” do aplicativo. Em seguida, é só apresentar o voucher nos restaurantes e quiosques do evento para retirar o produto. A compra antecipada estará disponível até as 12h de cada dia de festival.

O cardápio do Rock in Rio inclui hambúrgueres, petiscos e uma variedade de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Confira os valores dos itens já disponíveis para compra no aplicativo, separados por restaurante:

Heineken

Chope Heineken: R$ 19 na primeira compra, R$ 12,50 com a reutilização do copo

Heineken 0.0 — R$ 16 na primeira compra, R$ 12 com a reutilização do copo

Bob’s

Unidades:

Hambúrguer Big Rock: R$ 33

Hambúrguer Cheddar Australiano: R$ 33

Franlitos (tirinhas de frango empanado): R$ 18

Milk Shake: R$ 23

Combos:

Big Rock + Franlitos + Chope: R$ 54

Big Rock + Franlitos + Refrigerante: R$ 49

Cheddar australiano + Franlitos + Chope: R$ 54

Cheddar australiano + Franlitos + Refrigerante: R$ 49

Big Rock + Chope: R$ 47

Big Rock + Refrigerante: R$ 43

Cheddar australiano + Refrigerante: R$ 43

Franlitos + Chope: R$ 34

Franlitos + Refrigerante: R$ 30

Cheddar australiano + Chope: R$ 47

Coca-Cola

Coca-Cola original: R$ 14 na primeira compra, R$ 10 com a reutilização do copo

Coca-Cola sem açúcar: R$ 14 na primeira compra, R$ 10 com a reutilização do copo

Sprite original: R$ 14 na primeira compra, R$ 10 com a reutilização do copo

Água Crystal (copo): R$ 6

Chá Matte Leão natural: R$ 9

Schweppes Mixed

Schweppes Mixed: R$ 21 na primeira compra, R$ 17 com a reutilização do copo

Red Bull

Red Bull: R$ 17 na primeira compra, R$ 13 com a reutilização do copo

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial